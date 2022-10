PSG : Kylian Mbappé veut quitter le club dès cet hiver

Exaspéré par sa situation et les promesses non tenues par les dirigeants parisiens, Kylian Mbappé, qui avait prolongé son contrat en mai dernier, aurait demandé à quitter le club dès cet hiver, selon la presse espagnole.

C’est une véritable bombe. Alors qu’il a prolongé son contrat avec le PSG en mai dernier (deux ans ferme et une année en option), Kylian Mbappé aurait demandé à quitter le club de la capitale dès le mois de janvier lors du mercato d’hiver, selon les médias espagnols. Depuis sa prolongation, la relation entre l’attaquant français et le champion de France se serait détériorée au fil des mois et serait désormais «complètement rompue», d’après Marca. Le champion du monde 2018 serait lassé de sa situation et de son positionnement sur le terrain, qu’il ne cesse de pointer du doigt, mais aussi déçu des promesses non tenues par ses dirigeants notamment en matière de recrutement.

Mais ce mal-être et ses envies de départ ne dateraient pas d’aujourd’hui. En juillet, soit seulement deux mois après avoir prolongé, il aurait déjà demandé à partir et l’Etat-major parisien était prêt à répondre favorablement à sa requête. A une seule condition : qu’il ne rejoigne pas le Real Madrid, qui avait tout fait pour le recruter en fin de saison dernière. Et cette condition pourrait être toujours de rigueur en janvier si le PSG acceptait d’ouvrir à nouveau la porte à un départ, alors que le club espagnol reste bien évidemment sa priorité.

Dans ce cas de figure, l’une des rares destinations possibles serait Liverpool. Le club anglais s’était déjà intéressé à lui il y a quelques mois et pourrait à nouveau tenter sa chance. D’autant que les Reds connaissent un début de saison compliqué en Premier League, où ils pointent à la 10e place du classement avec seulement deux victoires en huit journées (deux défaites, quatre nuls).

Son attitude, ce mardi, contre Benfica en Ligue des champions, sera forcément surveillée de très près. Et il sera peut-être amené à s’exprimer sur ses velléités de départ. En tout cas, si le feuilleton sur l’avenir de Kylian Mbappé semblait terminé, il est reparti aussi vite qu'il s'était achevé.