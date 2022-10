Clasico : le Real Madrid bat le Barça grâce à Karim Benzema (3-1) et prend seul la tête de la Liga

Grâce notamment à Karim Benzema, qui a ouvert le score, le Real Madrid a battu, ce dimanche, le FC Barcelone dans le Clasico (3-1) pour prendre seul la tête de la Liga.

Le Real Madrid trône seul en tête de la Liga. Dans un Clasico au sommet pour la première place du championnat d’Espagne, le champion d’Espagne en titre a pris le dessus sur le FC Barcelone, ce dimanche, à Santiago-Bernabeu (3-1). Et les Merengue ont été placés sur la voie du succès par Karim Benzema, auteur du 12e but de sa carrière face au Barça.

A la veille la remise du Ballon d’or, qui ne devrait pas lui échapper, l’attaquant tricolore, muet depuis la fin du mois d’août, s’est distingué en ouvrant le score du plat du pied gauche. Sur un contre, Vinicius a buté sur Marc-André ter Stegen et le ballon est revenu dans les pieds du n°9 madrilène, qui n’a pas tremblé pour l’envoyer au fond des filets (12e).

[ RÉSUMÉ VIDÉO] #ElClasico



Le Real Madrid s’offre un Clasico bouillant !



Karim Benzema a ouvert le score, Valverde et Rodrygo ont aussi marqué !



Lewandowski a loupé l’immanquable, Torres a réduit le score !https://t.co/iBzm068ZDE — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 16, 2022

Cette réalisation a concrétisé la domination des Madrilènes en début de match face à des Catalans timorés. Et sur une nouvelle action collective parfaitement menée, Federico Valverde a doublé la mise pour mettre à l’abri le champion d'Europe et enfoncé une équipe de Barcelone absente des débats. A l'image de Robert Lewandowski qui manqué un but tout fait.

Mais les hommes de Xavi ont relancé les débats en fin de match grâce à la réduction du score de Ferran Torres (83e), entré à l’heure de jeu, sans toutefois parvenir à égaliser. Et dans les arrêts de jeu, c’est Rodrygo qui a scellé le succès madrilène sur un penalty qu’il a lui-même obtenu.

Au classement, le Real Madrid, toujours invaincu cette saison, compte trois points d’avance sur le FC Barcelone et six sur l’Atlético Madrid. C’est avec le sentiment du devoir accompli et l’esprit détentu que Karim Benzema va pouvoir se rendre à Paris, ce lundi, pour recevoir le Ballon d’or qui lui semble promis.