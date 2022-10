Ligue 1 : Le PSG dompte l'OM dans le Classique (1-0) et prend ses distances en tête

Le PSG a remporté, ce dimanche, le Classique face à l’OM grâce à un but de Neymar (1-0). Toujours invaincu cette saison, le club de la capitale compte désormais trois points d’avance sur Lorient et six sur les Marseillais (4e).

Paris ne pouvait pas mieux achever sa semaine très agitée. Après les tumultes autour de l’avenir de Kylian Mbappé et les nombreuses affaires gravitant autour du club de la capitale, le PSG s’est offert un peu de répit et une parenthèse enchantée avec la victoire décrochée, ce dimanche, dans le Classique face à l’OM (1-0).

C’est peu dire que le champion de France n’abordait pas dans les meilleures dispositions la réception de son ennemi juré avec tout ce tapage et des performances décevantes ces dernières semaines. Et la pression était lourde sur les épaules des coéquipiers de Marquinhos au coup d’envoi. Surtout qu’en face, Marseille, malgré sa défaite concédée contre Ajaccio, restait sur deux succès en Ligue des champions contre le Sporting.

Mais même si tout n'a pas été parfait, les hommes de Christophe Galtier, privés de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes ou encore Sergio Ramos, ont fait front pour renouer avec le succès après trois matchs nuls consécutifs. Dans un système remanié en 4-3-3, ils ont trouvé la faille dans les dernières secondes de la 1ère période. Et comme un symbole, le but est venu d’une combinaison entre Neymar et Kylian Mbappé. L’attaquant français a signé sa première décisive de la saison pour permettre au Brésilien, avec l’aide du poteau, d’inscrire son 9e but de la saison en championnat (45e+2).

Six points d'avance sur Marseille au classement

Dans une rencontre riche en tirs et très ouverte, les Parisiens auraient pu trouver le chemin des filets bien avant. Mais Lionel Messi et compagnie sont tombés sur un Pau Lopez intraitable sur sa ligne et qui a sauvé les Marseillais à plusieurs reprises. Et quand le gardien espagnol était battu, c’est la barre transversale qui est venu à la rescousse des hommes d’Igor Tudor sur un coup-franc du n°30 parisien (35e).

Si les Marseillais ont aussi eux des possibilités de marquer, ils ont quasiment perdu tout espoir d’accrocher au moins un point après le carton rouge reçu par Samuel Gigot pour un tacle non maîtrisé sur Neymar (72e).

Reste à savoir si ce succès ramenera un peu de sérénité à Paris. Il permet en tout cas à la formation parisienne, toujours invaincue cette saison, de prendre ses distances en tête du classement avec trois points d’avance sur Lorient et cinq sur Lens. Avec ce deuxième revers d’affilée, l’OM est relégué à six longueurs et n’est même plus sur le podium. Le club olympien tentera d’y remonter lors de la venue des Sang et Or, samedi prochain, au Vélodrome, alors que le PSG sera attendu, vendredi, à Ajaccio.