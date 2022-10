Kylian Mbappé : combien le PSG réclame-t-il pour laisser partir son attaquant ?

Alors que Kylian Mbappé aurait manifesté son envie de quitter le PSG dès cet hiver ou au plus tard l’été prochain, le club de la capitale réclamerait une somme conséquente pour laisser partir son attaquant.

L’histoire entre le PSG et Kylian Mbappé semble toucher à sa fin. Mécontent des promesses non tenues au moment de la prolongation de son contrat en mai dernier et de son positionnement sur le terrain depuis le début de la saison, l’attaquant tricolore aurait fait part de sa volonté de quitter le club de la capitale dès le mois de janvier. Ou au plus tard l’été prochain. Et son envie a été renforcée par l’affaire de «l’armée numérique» et les campagnes de dénigrement menées sur les réseaux sociaux dont il aurait été l’une des victimes.

Si Paris avait tout fait et était parvenu à le prolonger en fin de saison dernière, le champion de France ne serait plus opposé à son départ. Mais uniquement à la fin de la saison, et non en janvier, et surtout pas à n’importe quel prix. Le PSG ne lâchera pas le champion du monde 2018 à moins de 300 millions d’euros. Cette somme ferait de lui le joueur le plus cher de l’histoire, loin devant Neymar qui avait été acheté 222 millions d’euros par le club parisien en 2017.

Et les dirigeants parisiens ne négocieront pas non plus avec n’importe qui. Ils refuseraient de discuter avec le Real Madrid, qui avait tout fait pour enrôler le prodige de Bondy tout au long de la saison dernière. Mais les clubs susceptibles de débourser une telle somme ne sont pas légion. Liverpool ferait partie des rares formations qui auraient les moyens de s’attacher ses services. Déjà intéressé par le passé, le club anglais pourrait en profiter pour passer à l’action et tenter de rafler la mise. Et les Reds pourraient inclure un joueur comme Mohamed Salah dans la transaction pour faire baisser la facture.