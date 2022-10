Ballon d’or 2022 : le costume de Karim Benzema était un hommage à une star du rap

Sacré 66e Ballon d’or de l’histoire, lundi soir, à Paris, Karim Benzema était vêtu pour l’occasion d’un costume en hommage au rappeur américain Tupac, décédé en 1996.

La tenue portée par le lauréat du Ballon d’or est toujours scrutée de près. Et Karim Benzema n’a pas échappé à la règle. Pour l’occasion, l’attaquant tricolore, qui est devenu lundi le 5e joueur français à remporter le précieux trophée, n’avait rien laissé au hasard. Pour recevoir son prix au Théâtre du Châtelet, le buteur du Real Madrid avait opté pour un élégant costume noir accompagné d’une chemise blanche cernée d’un col noir et de petites lunettes rondes.

Avec cette tenue de gala, il a tenu à rendre hommage au rappeur américain Tupac Shakur, comme il l’a confirmé dans l’une de ses stories sur son compte Instagram. L’ancienne star du hip-hop, tragiquement décédée en 1996 dans une fusillade à Las Vegas, fait partie des plus grandes idoles de Karim Benzema et avait porté ce costume lors la présentation de son album «All Eyez on Me» sorti en février 1996.

Benzema & his biggest inspiration. pic.twitter.com/VjQShWA5gx — Madrid Zone (@theMadridZone) October 17, 2022

Cet hommage n’a rien de surprenant tant Karim Benzema est un grand fan de rap. Il s’est régulièrement montré aux côtés de nombreux rappeurs comme Rohff, Booba, Drake ou encore Soolking. Ils sont d’ailleurs nombreux à avoir rendu hommage à l’international tricolore dans la foulée de son couronnement d’Alonzo à l’Algérino en passant par DJ Snake ou encore SoSo Maness.