«Ballon d'or du Peuple» : les explications de Karim Benzema sur ses propos

Sacré lundi soir, Karim Benzema s’est expliqué dans la foulée sur l’expression «Ballon d’or du peuple» qu’il a évoqué lors de son discours.

C’est une phrase qui a fait le tour du monde en quelques minutes. Après son sacre, Karim Benzema a confié qu’il avait reçu le «Ballon d’or du peuple». En conférence de presse, il a précisé le fond de sa pensée.

Le Ballon D’Or Du Peuple pic.twitter.com/IxsDmR2451 — Karim Benzema (@Benzema) October 18, 2022

Interrogé sur le sens de cette formule qui sonnait presque comme politique, l’attaquant du Real Madrid, qui a succédé à Lionel Messi, s’en est expliqué.

«Non il n'y a rien de politique, c'est simplement par rapport à là d'où je viens, par rapport à tous mes fans aussi, a indiqué celui qui a devancé Sadio Mané (Sénégal) et Kevin De Bruyne (Belgique) au classement général. Quand je dis ‘Ballon d'or du peuple’, c'est parce qu'ils y ont participé. Ils m'ont poussé à chaque fois quand il y avait des obstacles, ils m'ont soutenu dans tous les moments. J'ai envie de partager ce trophée avec eux, ils le méritent parce que depuis longtemps, depuis Lyon, ils ont toujours été là à me pousser, à me motiver. Donc aujourd'hui je suis content et j'espère qu'eux aussi».

A 34 ans, le «Nueve» (neuf, en espagnol, qui est son numéro au Real) a également confié qu’il espérait désormais remporter la Coupe du monde au Qatar avec l’équipe de France. «J’ai toujours de l’ambition, a-t-il indiqué dans les travées du Théâtre du Châtelet, à Paris. C’est un objectif : aller au Mondial et tout faire pour le gagner.»