UFC : le physique impressionnant de Conor McGregor

Conor McGregor, combattant MMA et grande star de l’UFC, prépare son retour à la compétition. Il a posté une photo de lui doté d'un physique très impressionnant.

Blessé depuis plus d’un an, la star de l’UFC Conor McGregor s’entraîne activement pour son retour. Et il a affiché un physique assez monstrueux.

Décidé à revenir en force après trois défaites lors de ses quatre derniers combats, «The Notorious» (34 ans), qui avait été battu deux fois par Dustin Poirier, met tout en œuvre pour être fin prêt.

Actuellement, il enchaîne les sessions d’entraînement à la salle et s’est taillé un physique assez impressionnant, comme il l’a montré sur ses réseaux sociaux cette semaine.

Conor McGregor a annoncé son intention de combattre chez les poids welters. Une catégorie très dense dans laquelle se trouvent notamment Leon Edwards, Kamaru Usman ou encore Colby Covington.

