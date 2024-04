UFC 300 : l’incroyable KO infligé par Max Holloway à Justin Gaethje à la dernière seconde du combat (vidéo)

Lors de l’UFC 300, Max Holloway a offert le KO de l’année face à Justin Gaethje en toute fin de combat, dans la nuit de samedi à dimanche.

Il va rester dans les mémoires. Dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 avril, l’UFC 300 a offert un spectacle grandeur nature. Avant le chef d’œuvre d’Alex Pereira contre Jamahal Hill en main event, c’est Max Holloway qui a mis KO Justin Gaethje à la toute dernière seconde du combat.

Alors que l’on se dirigeait vers une décision (et peut-être même une victoire de Gaethje), le natif d’Hawaï a surpris tout le public de Las Vegas avec un KO dans le centre de l’octogone. Il prend ainsi le titre BMF (« The Baddest Motherf*cker», «le plus vilain», ndlr) à l'Américain, victime d’ailleurs d’une fracture du nez dès le premier round.

«C'était le combat de la soirée. Signez mon bonus. Je vous aime, merci de m'avoir donné ma chance pour la ceinture BMF. Je suis un guerrier, peu importe le poids et peu importe mon prochain adversaire», a confié le nouveau champion UFC à la fin du combat.

Max Holloway devrait affronter prochainement le champion de la catégorie, l’hispano-géorgien Ilia Topuria. «C’est une évidence pour moi, mon prochain combat sera contre Max Holloway, a-t-il d’ailleurs indiqué quelques heures après le combat. Félicitations et profite de cette nuit. Mais après m’avoir combattu, il va devoir retourner faire la queue.»

A noter que Max Holloway est reparti avec 600.000 dollars de bonus pour le combat de la soirée et la performance de la soirée. C’est ce que l’on appelle une journée de travail réussie.