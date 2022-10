Coupe du monde 2022 : Tout savoir sur le luxueux hôtel de l’équipe de France au Qatar (photos)

Durant la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre), Didier Deschamps et les Bleus séjourneront à l’hôtel Al Messila Resort. Un palace cinq étoiles situé à une dizaine de kilomètres de l’aéroport et à six kilomètres du cœur de la capitale Doha.

En mars dernier, au lendemain de la victoire contre l’Afrique du Sud (5-0), Didier Deschamps s’est envolé pour le Qatar afin d’assister au tirage au sort de la compétition. Mais pas seulement. Accompagné de Noël Le Graët, il a profité de ce déplacement pour valider le futur camp de base des Tricolores. Un choix haut de gamme avec l’hôtel Al Messila Resort, qui était le premier choix de l’équipe d’Italie avant son élimination en barrages.

Le luxueux établissement dispose de 132 chambres, dont le prix de la nuit oscille entre 200 et 10 000 euros, et elles seront toutes identiques pour chaque joueur avec notamment un petit balcon. En termes d’équipements, l’hôtel possède quatre restaurants, trois piscines, dont une grande à l’extérieur, un centre de fitness, un spa avec des bains à remous, des terrains de tennis et de squash ou encore un jardin de 13.000m2.

«On sera tout le temps, tous les jours ici, avec évidemment beaucoup de temps à vivre ensemble, a souligné Didier Deschamps dans Téléfoot, donc le fait d’avoir des espaces verts, un peu d’aération…». Il a surtout l’avantage d’être à l’abri des regards indiscrets avec de hauts murs épais. Cet hôtel est également seulement à une dizaine de minutes du stade d’Al Saad et ses infrastructures ultra modernes, où les Bleus s’entraîneront pendant la compétition.

Comme il y a quatre ans en Russie, le patron des Bleus et les champions du monde en titre ont bien l’intention de rester à l’hôtel Al Messila Resort le plus longtemps possible. Soit jusqu’au dimanche 18 décembre, jour de la finale.