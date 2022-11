Coupe du monde 2022 : téléchargez le calendrier complet des matchs

La 22e Coupe du monde de l’Histoire se déroulera au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. Les 32 équipes qualifiées tenteront de succéder à la France, tenante du titre. Voici le calendrier complet de la compétition à télécharger.

Le monde du football a rendez-vous au Qatar. L’Emirat accueille la 22e Coupe du monde de l’Histoire du 20 novembre au 18 décembre. Et comme le veut la tradition, le pays hôte donnera le coup d’envoi de la compétition face à l’Equateur (dimanche 20 novembre à 17h). Ce sera le premier des 34 matchs au programme. Vous pouvez télécharger le calendrier complet ICI ou en cliquant sur l'image ci-dessous :

Tenante du titre, l’équipe de France fera son entrée dans la compétition le mardi 22 novembre, contre l’Australie (à 20h). Comme il y a quatre ans en Russie. Les hommes de Didier Deschamps affronteront ensuite le Danemark (samedi 26 novembre à 17h) et la Tunisie (mercredi 30 novembre à 16h).

S’ils terminent à la 1ère ou à la 2e place du groupe D, les Bleus seront opposés en 8es de finale (du 3 au 6 décembre) au 1er (s’ils finissent 2e) ou au 2e (s’ils finissent en tête) du groupe C, qui est composé de l’Argentine, l’Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne.

Les quarts de finale sont programmés les 9 et 10 décembre alors que les demi-finales se joueront les 13 et 14 décembre et que la finale aura lieu le dimanche 18 décembre.