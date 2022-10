Football : Franck Ribéry annonce officiellement la fin de sa carrière

Après plus de deux décennies de carrière, Franck Ribéry a annoncé officiellement ce vendredi mettre fin à sa carrière de footballeur. L'ancien joueur des Bleus ne jouait plus depuis plusieurs mois à cause de nombreuses douleurs aux genoux.

Clap de fin. Après plus de 20 ans passées sur les terrains de football, l'ancien international français, Franck Ribéry raccroche les crampons.

The ball stops. The feelings inside me do not.



Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht.



Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui.



Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no.





— Franck Ribéry (@FranckRibery) October 21, 2022