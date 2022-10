Formule 1 : Max Verstappen s'impose aux Etats-Unis, Red Bull champion du monde constructeur

Max Verstappen a remporté, dimanche, le Grand Prix Formule 1 des Etats-Unis disputé à Austin. Le double champion du monde s'est imposé devant Lewis Hamilton et offre à Red Bull le titre de champion du monde constructeur.

Un bel hommage. Le double champion du monde Max Verstappen a remporté le Grand Prix des Etats-Unis de F1 dimanche à Austin. Il offre ainsi à son équipe Red Bull, endeuillée par le décès de son fondateur Dietrich Mateschitz, le 5e titre des constructeurs de son histoire.

Au terme d’une course à rebondissements et lors de laquelle il est passé tout proche d’une énorme désillusion après un arrêt au stand raté, le Néerlandais est parvenu a devancé le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), respectivement deuxième et troisième, et a égalé le record de 13 victoires dans une saison, copropriété des Allemands Michael Schumacher et Sebastian Vettel.

A six tours de l'arrivée…

«C'était difficile. Tout semblait bien se passer mais l'arrêt au stand a été un plus long que prévu, a déclaré Verstappen. Evidemment, c'est un week-end très difficile pour nous et nous le dédions à Dietrich. La seule chose que nous pouvions faire aujourd'hui était de gagner.»

Parti en deuxième position derrière Carlos Sainz, le double champion du monde a réussi un super départ et a profité de l’abandon de l’Espagnol, percuté au premier virage par le Britannique George Russell (Mercedes), après le premier virage, pour s’envoler. Avant ce fait majeur dans les stands qui a relancé le suspense.

Descendu en 5e position, «Mad Max» s'y est pris à deux fois pour doubler Charles Leclerc. A six tours de l'arrivée, il a dépassé Hamilton pour définitivement s'échapper, bien qu'étant exposé à une pénalité de cinq secondes s'il ressortait une 4e fois des limites.

Il offre donc à Red Bull le 5e titre des constructeurs de son histoire, le premier depuis 2013. Christian Horner, patron de l’écurie, avait les yeux remplis de larmes. Un sacre qui fait écho au propriétaire Dietrich Mateschitz, décédé samedi. Un hommage a d'ailleurs été rendu, avant la course, par tout le paddock à l'homme d'affaire, mort à 78 ans.