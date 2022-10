PSG : quel est le salaire de Lionel Messi et Neymar ?

Si Kylian Mbappé serait désormais le joueur le mieux payé du PSG, Lionel Messi et Neymar auraient également des salaires très conséquents, d’après les chiffres révélés par Le Parisien.

A Paris, il y a maintenant Kylian Mbappé et les autres. L’attaquant tricolore, qui a prolongé son contrat en mai dernier, serait devenu le joueur le mieux du PSG avec un salaire annuel brut de 72 millions d’euros, soit 6 millions d’euros par mois (2,7 millions d’euros net), selon Le Parisien. A ces émoluments, il faudrait ajouter l’importante prime à la signature (180 millions d’euros brut versés en trois fois) et surtout de fidélité (70 millions d’euros la première année, 80 millions d’euros la deuxième année et 90 millions d’euros la troisième année), portant ses revenus à 95 millions d’euros net annuel s’il va au terme de son contrat.

Avec ces revenus astronomiques, le champion du monde 2018 devancerait ses compères d’attaque Lionel Messi et Neymar, qui auraient eux aussi des salaires très conséquents toujours selon le quotidien. Arrivé dans la capitale en 2021, le septuple Ballon d’or percevrait un salaire annuel de 41 millions d’euros, qui inclut sa prime de fidélité. Les émoluments de l’Argentin seraient toutefois inférieurs à ses revenus à Barcelone, où son salaire annuel était estimé à 61 millions d’euros selon la presse espagnole.

Neymar possèderait également un contrat important à Paris. Depuis son arrivée au PSG à l’été 2017, en même temps que Kylian Mbappé, pour la somme de 222 millions d’euros, le Brésilien toucherait 36 millions d’euros net par an. Mais il devrait voir son salaire diminuer s’il va jusqu’au bout de son contrat, qui a automatiquement été prolongé jusqu’en 2027. Cela ne devrait pas l’empêcher de rester l’un des joueurs les mieux payés au monde.