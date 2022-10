Vidéo : le magnifique but sur corner direct inscrit par Antoine Griezmann

Antoine Griezmann a été le principal artisan de la victoire de l’Atlético Madrid, dimanche, lors de la 11e journée de Liga, avec un doublé inscrit sur la pelouse du Bétis Séville (1-2), dont un magnifique corner direct.

Antoine Griezmann revit avec l’Atlético Madrid. Après un début de saison compliqué, passé en grande partie sur le banc des remplaçants en raison des conditions de son prêt, l’attaquant français a retrouvé la joie de jouer et surtout son efficacité dans le dernier geste. En déplacement avec les Colchoneros, dimanche, sur la pelouse du Bétis Séville (1-2), l’international tricolore a grandement contribué au succès de son équipe avec un doublé, dont un magnifique but sur coup-franc direct.

Peu après la pause, le champion du monde 2018 a tiré un corner de la droite, qui est passé devant tout le monde avant que le ballon ne finisse au fond des filets (54e). Si la balle a été déviée de la hanche par German Pezzella, le but a été accordé à Antoine Griezmann. Et le natif de Macon a récidivé à vingt minutes du coup de sifflet final avec une nouvelle réalisation du pied droit pour inscrire son 5e but de la saison en championnat.

#LaLiga



GRIEZMANN LE CORNER DIRECT POUR OUVRIR LE SCORE !!!



But de Grizi ou CSC, à vous de juger ! pic.twitter.com/bGwEj0RZHK — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 23, 2022

Cette «résurrection» est une bonne nouvelle aussi bien pour l’Atlético Madrid que l’équipe de France à moins d’un mois de la Coupe du monde au Qatar. «Je suis très heureux pour Antoine Griezmann. Il a fait un gros travail pour rester à l’Atlético, parce qu’il veut être à l’Atlético de Madrid. Quand quelqu’un est là où il veut être, c’est unique. On dirait que l’on est en train de retrouver le Griezmann qui était parti. Celui d’avant, celui de six mois avant son départ. On revoit le Griezmann que l’on avait eu», s’est félicité son entraîneur Diego Simeone.

Seulement 3e de son groupe de Ligue des champions, avant les deux derniers matchs de la phase de poules, l’Atlético Madrid comptera encore sur Antoine Griezmann, ce mercredi, lors de la réception du Bayer Leverkusen pour rester dans la course à la qualification pour les 8es de finale.