Boxe : Tyson Fury se lance dans la musique pour aider une association

Le boxeur anglais Tyson Fury a annoncé mercredi la sortie de son premier single, au profit d’une association caritative pour la santé mentale des hommes.

La star des rings de boxe, Tyson Fury, sort sa version de Sweet Caroline de Neil Diamond pour un organisme de bienfaisance en santé mentale.

We've got the CD single of @Tyson_Fury - Sweet Caroline up for pre-order!





100% of Warner Music UK Profits (including 100% of Tyson Fury’s revenues from the record) will be donated to the charity Talk Club





Pre-order here: https://t.co/XAZ292Bhuj pic.twitter.com/XikweQpovF

— hmv (@hmvtweets) October 26, 2022