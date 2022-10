Boxe : le promoteur de Tyson Fury le compare à Mohamed Ali

Le promoteur de Tyson Fury, Bob Arum, a comparé le boxeur britannique à la légende des rings Mohamed Ali.

Il a connu les deux. Bob Arum, promoteur du boxeur Tyson Fury, qui détient la ceinture mondiale WBC des poids lourds, a fait un parallèle avec Mohamed Ali, ancien patron des rings.

Invaincu en carrière (32 victoires, 1 nul), le «Gypsy King», qui va faire son retour sur les rings après une courte retraite le 3 décembre contre Derek Chisora, est considéré comme l’un des meilleurs boxeurs de l’histoire et surtout de son époque, de par son palmarès et son talent.

De quoi le comparer fort logiquement à Mohamed Ali (56 victoires, 5 défaites), qui était également le meilleur de son époque et même considéré comme le meilleur de toute l’histoire du Noble art.

L'égal de Mohamed Ali ?

Et bien que les deux hommes aient de grandes personnalités, le promoteur américain de Fury, Bob Arum, pense que les boxeurs diffèrent à certains égards. «Ce ne sont pas les mêmes personnalités parce que Tyson est beaucoup moins politique et plus un artiste», a déclaré Arum à talkSPORT.

«Ils sont tous les deux charismatiques, ils captent tous les deux l'attention du public avec le genre de personnalités qu'ils ont», a ajouté Bob Arum, qui a bien connu The Greatest.

Tyson Fury est sorti de sa retraite et compte égaler le record de Mohamed Ali en devenant trois fois champions du monde des poids lourds du Ring Magazine.

Pour y parvenir, il devra d’abord battre Chisora, qu’il a déjà battu deux fois, avant d’affronter Oleksandr Usyk, peut-être en février, dans un combat pour l’unification des titres.

