Tour de France femmes 2023 : voici le détail de toutes les étapes

Le Tour de France féminin 2023, dévoilé ce jeudi, sera long de près de 1.000 km et partira de Clermont-Ferrand le 23 juillet. Découvrez le détail des huit étapes.

Le Tour de France féminin partira de Clermont-Ferrand le 23 juillet 2023, a annoncé la directrice de l'épreuve Marion Rousse ce jeudi 27 octobre en dévoilant le parcours de cette deuxième édition, composée de huit étapes dont une qui passera par le mythique col du Tourmalet.

The official route of the #TDFF2023 avec @GoZwift!





Voici le parcours officiel du #TDFF2023 avec Zwift !#WatchTheFemmes pic.twitter.com/A7PJNR1UUI — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 27, 2022

Voici le parcours détaillé de cette édition 2023 du Tour de France femmes.

1re étape : Clermont-Ferrand - Clermont-Ferrand (23 juillet)

Le Grand Départ sera donc donné à Clermont. Cette première étape sera constituée d'une grande boucle autour de la cité auvergnate.

Etape 1 / Stage 1

@ClermontFd - @ClermontFd 124 km #TDFF2023





A quite flat first part before a return to Clermont-Ferrand where the finish suits punchers.





Au pays des Jaunards, le premier @MaillotjauneLCL sera remis à celle qui saura dompter un final pour puncheuses. pic.twitter.com/0GOejKVVqD — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 27, 2022

2e étape : Clermont-Ferrand – Mauriac (24 juillet)

La deuxième étape reliera Clermont-Ferrand à Mauriac avec des difficultés notables.

Etape 2 / Stage 2

@ClermontFd - Mauriac 148 km #TDFF2023





2.500 m of vertical gain! The GC contenders could already battle it out between themselves!





2.500 m de D+ sans répit, les favorites pourraient déjà passer à l'attaque ! pic.twitter.com/EiDuit9Cdy — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 27, 2022

3e étape : Collonges-la-Rouge - Montignac-Lascaux (25 juillet)

La troisième étape entre Collonges-la-Rouge et Montigny-Lascaux sera favorable aux sprinteuses. L’arrivée se fera à quelques encablures de la célèbre grotte de Lascaux.

Etape 3 / Stage 3



Collonges-la-Rouge - Montignac-Lascaux 147 km #TDFF2023





The first real opportunity for the sprinters?





La première véritable opportunité pour les sprinteuses ? pic.twitter.com/nhegyUqtU8 — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 27, 2022

4e étape : Cahors – Rodez (26 juillet)

La quatrième étape entre Cahors et Rodez sera la plus longue étape du Tour de France femmes 2023. Avec quatre côtes difficiles, elle devrait être le théâtre de premières grosses explications.

Etape 4 / Stage 4 - #TDFF2023





Côte de Moyrazès (4,6 km - 5,5%)



Côte de Lavernhe (2,2 km - 7,1%)



Côte Saint-Pierre (570 m - 10,1%)





The stage is set for the punchers!





Le parfait terrain d'expression pour les puncheuses ! pic.twitter.com/q7DQBeqLee — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 27, 2022

5e étape : Onet-le-Château – Albi (27 juillet)

La cinquième étape entre Onet-le-Château et Albi sera pour les sprinteuses et les baroudeuses.

Etape 5 / Stage 5



Onet-le-Château - @ville_albi 126 km #TDFF2023





An open stage that could be one for the attackers or the sprinters alike.





Une étape propice aux échappées, à moins que les sprinteuses ne parviennent à passer les différentes bosses. pic.twitter.com/pZFWSOFiKQ — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 27, 2022

6e étape : Albi – Blagnac (28 juillet)

L’arrivée de la sixième étape entre Albi et Blagnac permettra aux sprinteuses de s'affronter sur les 1.100m de ligne droite finale qui les attendent.

Etape 6 / Stage 6

@ville_albi - Blagnac 122 km #TDFF2023





The sprinters will have the ideal opportunity to fight on the 1.1km finish straight in Blagnac.





Les sprinteuses auront une occasion idéale de s'affronter sur les 1100m de ligne droite finale qui les attendent. pic.twitter.com/lQ3MLNUPmU — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 27, 2022

7e étape : Lannemezan - Tourmalet Bagnères-de-Bigorre (29 juillet)

La septième étape entre Lannemezan et le Col du Tourmalet sera la plus incroyable de cette 2e édition. Après la montée du col d'Aspin et sa descente, le peloton s'attaquera au Tourmalet avec une arrivée au sommet de ce lieu mythique.

Etape 7 / Stage 7



Lannemezan - Col du Tourmalet 90 km #TDFF2023





The riders will have to tackle the two most frequently climbed passes in the Tour de France history!





Les coureuses devront gravir les deux cols les plus empruntés dans l'histoire du Tour de France ! pic.twitter.com/z78uapFfXu — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 27, 2022

8e étape : Pau - Pau (30 juillet)

Le Tour de France femmes se terminera sur un contre-la-montre individuel de 22km dans les rues de Pau.