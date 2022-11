Football : le club de Liverpool bientôt en vente ?

Le club de Liverpool serait en passe d’être mis en vente, ont annoncé plusieurs médias citant des sources proches de l’investisseur Fenway Sports Group.

FSG, le groupe américain propriétaire de Liverpool depuis 2010, serait prêt à en céder le contrôle s'il trouve un repreneur, a indiqué lundi la chaîne américaine ESPN, citant des sources proches de l'investisseur.

«FSG s'est dit ouvert à des offres et est prêt à céder la totalité de sa participation dans le club, (mais) le propriétaire de Liverpool est aussi disposé à ouvrir le capital à de nouveaux investisseurs», précise ESPN.

Le média en ligne The Athletic avait indiqué peu avant que les banques Morgan Stanley et Goldman Sachs avaient été mandatées pour rechercher des investisseurs.

Dans un communiqué FSG s'était montré assez vague. «FSG a souvent reçu des marques d'intérêt de tierces parties qui souhaitent devenir actionnaires de Liverpool. FSG a déjà dit auparavant que si les bons termes et les bonnes conditions lui sont présentés, nous envisagerions de nouveaux actionnaires», a expliqué le groupe qui contrôle également l'équipe de base-ball des Boston Red Sox.

«FSG reste totalement engagé pour assurer le succès de Liverpool, à la fois sur et en dehors du terrain», a-t-il encore ajouté. FSG avait sauvé Liverpool de la faillite en 2010 en le rachetant pour 340 millions d'euros.

Le club estimé à plus de 4,5 milliards d'euros

Il a depuis investi plus de 200 millions d’euros dans la rénovation et l'extension du stade d'Anfield Road -- 7.000 places supplémentaires sont actuellement construites pour porter la capacité à 61.000 places au début de saison prochaine --, ainsi que dans la construction d'un nouveau centre d'entraînement, faisant exploser les revenus commerciaux et la valeur du club estimée aujourd'hui à plus de 4,5 milliards d'euros.

La vente récente de Chelsea à un consortium emmené par l'Américain Todd Boehly pour un montant similaire, alors qu'elle avait été exigée par le gouvernement britannique dans le cadre des sanctions contre des hommes d'affaires russes jugés proches du pouvoir, après l'invasion de l'Ukraine, leur a peut-être donné des idées.

En dépit d'indéniables succès, comme le premier titre depuis 30 ans remporté en 2019 ou le sacre européen de 2018, FSG a parfois été jugé trop prudent par les supporters sur le marché des transferts et sa participation au projet de Super Ligue européenne semi-fermée, avant de rapidement s'en désolidariser, avait aussi terni sa réputation.

Le timing, alors que les Reds ne sont que 8e de Premier League après 13 matchs et qu'une place pour la lucrative Ligue des Champions, l'an prochain, sera compliquée à chercher, peut néanmoins surprendre.