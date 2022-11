MMA : intoxiqué à la pastèque, le champion russe Alexander Pisarev retrouvé mort à 33 ans

Le combattant russe de MMA Alexander Pisarev a été retrouvé mort il y a quelques jours, à la suite d’une intoxication alimentaire.

Une triste nouvelle dans le monde des octogones. La star russe du MMA Alexander Pisarev a perdu la vie à 33 ans, la semaine passée, des suites d’une intoxication alimentaire, ont révélé de nombreux médias.

Un membre de l'équipe du poids plume a déclaré à l'agence de presse russe TASS qu’«Alexander Pisarev est mort dans son sommeil et n'a eu aucun problème de santé chronique. Selon les données préliminaires, la mort était le résultat d'une intoxication alimentaire.»

Une autopsie prochainement

Pisarev a été retrouvé mort dans son appartement de Moscou par son père le 30 octobre. «J'ai regardé dans la pièce, Alexandre et sa femme dormaient, aurait déclaré Igor Vladimirovitch, père de la victime à la Pravda. Je me suis approché et j'ai réalisé que mon fils ne respirait plus. Il a eu des fractures des doigts après les derniers combats, mais ce n'est rien. Nous mangeons tous la même nourriture, nous vivons ensemble.»

Plusieurs médias, dont la Pravda, suggèrent qu’Alexander Pisarev (3 victoires, 2 défaites en MMA), en bonne santé selon ses proches, est décédé après avoir mangé une pastèque avec sa femme, qui aurait été hospitalisée.

Une autopsie déterminera la cause de sa mort, selon la commission d'enquête de la région de Moscou.

