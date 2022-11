Brésil : un joueur fait sa demande en mariage après sa convocation pour la Coupe du monde (vidéo)

Retenu avec la Seleçao pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), le Brésilien Pedro a célébré sa convocation en demandant en mariage sa petite amie.

«Un jour spécial» pour Pedro. L’attaquant brésilien a été retenu, lundi, avec la Seleçao pour participer à la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Un moment particulier pour le joueur de Flamengo qui va disputer, à 25 ans, le premier Mondial de sa carrière alors qu’il ne compte que deux sélections avec l’équipe du Brésil. «Ce sera ma première Coupe du Monde, un rêve d’enfant qui se réalise», a confié l’avant-centre qui a été préféré à Firmino (Liverpool).

Et pour rendre ce moment encore plus inoubliable, il a profité de cette occasion pour demander sa petite amie en mariage. «C’est un jour spécial, et j’ai fait en sorte qu’il soit encore plus spécial, a confié Pedro sourire aux lèvres. (…) Elle m’a beaucoup aidé dans les moments difficiles. C’est un jour inoubliable».

TODO UN ROMÁNTICO: luego de enterarse que estaba en la lista mundialista de Brasil, Pedro le pidió casamiento a su pareja.



@flamengo pic.twitter.com/LUqy8QtZv9 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2022

Et l’heureuse élue, très émue, a été surprise par cette demande. «Je ne m’y attendais pas du tout, je ne sais vraiment pas quoi dire», a-t-elle déclaré au micro de la chaîne officielle de Flamengo. Et elle a évidemment dit «oui» à son futur mari. Qui avant leur union va tenter avec ses coéquipiers de ramener la Coupe du monde au Brésil.