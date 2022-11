Coupe du monde 2022 : les listes de l’Australie et du Danemark, futurs adversaires des Bleus

L’Australie et le Danemark, adversaires de l’équipe de France à la Coupe du monde 2022, ont dévoilé leurs listes. Les voici.

Les deux premiers adversaires des Bleus lors de la Coupe du monde au Qatar viennent de dévoiler leurs listes des joueurs sélectionnés.

Côté australien, l’attaquant Garang Kuol, 18 ans, future recrue de Newcastle, fait partie des 26 joueurs australiens retenus mardi pour le Mondial 2022, une liste dont le milieu de West Bromwich, Tom Rogic, a été écarté.

Côté danois, le sélectionneur danois Kasper Hjulmand a annoncé lundi soir une liste de 21 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde au Qatar, dont, sans surprise, sa star Christian Eriksen, avec cinq places encore vacantes pour quelques jours.

La liste de l’Australie

Gardiens : Mathew Ryan (FC Copenhague/DEN), Andrew Redmayne (Sydney FC), Danny Vukovic (Central Coast Mariners)

Défenseurs : Aziz Behich (Dundee Utd/SCO), Milos Degenek (Columbus Crew/USA), Thomas Deng (Aibirex Niigata/JPN), Joel King (Odense Boldklub/DEN), Nathaniel Atkinson (Hearts/SCO), Fran Karacic (Brescia/ITA), Harry Souttar (Stoke City/ENG), Kye Rowles (Hearts/SCO), Craig Goodwin (Adelaide United)

Milieux : Aaron Mooy (Celtic Glasgow/SCO), Jackson Irvine (St Pauli/GER), Ajdin Hrustic (Hellas Vérone/ITA), Bailey Wright (Sunderland/ENG), Cameron Devlin (Hearts/SCO), Riley McGree (Middlesbrough/ENG), Keanu Baccus (St Mirren/SCO)

Attaquants : Awer Mabil (Cadix/ESP), Mathew Leckie (Melbourne City), Martin Boyle (Hibernian/SCO), James Maclaren (Melbourne City), Jason Cummings (Central Coast Mariners), Mitchell Duke (Fagiano Okayama/JPN), Garang Kuol (Central Coast Mariners)

La liste du Danemark

Gardiens : Kasper Schmeichel (Nice, FRA) et Oliver Christensen (Hertha Berlin, ALL)

Défenseurs : Daniel Wass (Brøndby), Rasmus Nissen Kristensen (Leeds United, ANG), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor, TUR), Joakim Maehle (Atalanta Bergame, ITA), Andreas Christensen (FC Barcelone, ESP), Simon Kjaer (Milan AC, ITA), Joachim Andersen (Crystal Palace, ANG) et Victor Nelsson (Galatasaray, TUR)

Milieux : Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham, ANG), Thomas Delaney (FC Séville, ESP), Christian Eriksen (Manchester United, ANG) et Mathias Jensen (Brentford, ANG).

Attaquants : Mikkel Damsgaard (Brentford, ANG), Andreas Skov Olsen (Club Brugge, BEL), Jesper Lindstrom (Eintracht Francfort, ALL), Martin Braithwaite (Espanyol Barcelone, ESP), Kasper Dolberg (FC Séville, ESP), Jonas Wind (Wolfsburg, ALL) et Andreas Cornelius (FC Copenhague).