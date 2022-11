Equipe de France : Clauss absent, 26 joueurs appelés... Les tendances de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde

Didier Deschamps doit annoncer, ce mercredi soir, sa liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde au Qatar. Et à quelques heures de l’annonce tant attendue, plusieurs tendances se dégagent.

C’est le jour J. Didier Deschamps dévoilera, ce mercredi soir, sa liste des joueurs retenus par la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). La fin d’un long suspense. Et à quelques heures de cette annonce tant attendue, plusieurs tendances se dégagent, comme le nombre de joueurs qui composeront cette liste.

Si le sélectionneur tricolore n’est pas un adepte des groupes élargis, il devrait tout de même convoquer 26 joueurs en raison des incertitudes sur l’état physique de plusieurs joueurs. Notamment de Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Jules Koundé et Mike Maignan, touchés ces dernières semaines.

Tous les quatre devraient néanmoins être retenus par le patron des Bleus et passer des tests à Clairefontaine avec le staff médical pour savoir s’ils seront en mesure de faire partie de l’aventure. C’est pour cette raison que Didier Deschamps devrait également faire appel à quatre gardiens, afin de pallier une éventuelle défaillance de Mike Maignan.

En revanche, Jonathan Clauss a de grandes chances de ne pas figurer parmi les heureux élus. Le latéral de l’OM, qui avait connu sa première sélection au printemps dernier et qui avait participé aux trois derniers rassemblements, serait victime d’un possible changement tactique et d’un retour à une défense à quatre.

Olivier Giroud bien présent

Et si William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté en défense, Youssouf Fofana au milieu de terrain ou encore Olivier Giroud, Christopher Nkunku et Ousmane Dembélé en attaque devraient bien être présents, plusieurs interrogations demeurent. A commencer sur le côté gauche de la défense où Lucas Digne et Ferland Mendy sont en balance. Tout comme Mattéo Guendouzi et Eduardo Camavinga dans l’entrejeu.

Toutes ces interrogations seront définitivement levées aux alentours de 20h. Même si Didier Deschamps aura jusqu'au 14 novembre (19h) pour modifier sa liste et même jusqu'à la veille du premier match contre l’Australie, soit le 21 novembre, pour remplacer tout joueur blessé.