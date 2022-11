Coupe du monde 2022 : découvrez les listes des sélections

Les 32 sélectionneurs des nations qualifiées pour la Coupe du monde 2018 au Qatar (20 novembre – 18 décembre) annoncent leur liste de joueurs sélectionnés.

Qatar : la liste sera bientôt dévoilée.

Sénégal : la liste sera bientôt dévoilée.

Pays-Bas : la liste sera bientôt dévoilée.

Equateur : la liste sera bientôt dévoilée.

Your #ThreeLions squad for the @FIFAWorldCup! pic.twitter.com/z6gVkRTlT3

— England (@England) November 10, 2022