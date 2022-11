MMA : le combattant Anthony Johnson est décédé d’une longue maladie

Anthony Johnson, combattant MMA âgé de 38 ans, est décédé dimanche 13 novembre des suites d’une longue maladie.

Le monde des octogones est en deuil. Le Bellator, une ligue américaine de MMA, a annoncé dimanche le décès du combattant américain Anthony Johnson à 38 ans, d'une longue maladie.

Surnommé «Rumble», celui qui a été une des plus grandes figures de l’UFC de 2007 à 2017, la prestigieuse ligue où évoluent les meilleurs combattants de la planète, était connu pour ses succès par KO. D’où son surnom. Il avait rejoint le Bellator en 2020 et avait disputé son dernier combat en mai 2021.

It is with great sadness we acknowledge the passing of Anthony “Rumble” Johnson.





The BELLATOR family is devastated by his untimely passing and we send our condolences to his family and friends during this difficult time. pic.twitter.com/TqZzN1wquY

— BellatorMMA (@BellatorMMA) November 13, 2022