Coupe du monde 2022 : Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi... Les stars à suivre pendant la compétition

Avec le lancement de la Coupe du monde, ce dimanche, au Qatar, les plus grands joueurs de football de la planète se retrouvent avec leur sélection pour remporter la plus prestigieuse compétition internationale. Voici les six stars à suivre lors de ce Mondial 2022.

Kylian Mbappé (France)

Véritable star internationale à 23 ans, Kylian Mbappé n’en finit plus d’affoler les compteurs. Cette saison, il a inscrit 12 buts et délivré 2 passes décisives en 14 matchs de Ligue 1 avec le PSG. Dans le même temps, il a marqué à 7 reprises et donné 3 passes décisives en 6 matchs de Ligue des Champions. Avec les Bleus, il a un ratio proche d’1 but tous les 2 matchs avec 28 réalisations en 59 rencontres officielles.

Déjà vainqueur de la Coupe du monde en 2018 à seulement 19 ans, Kylian Mbappé visera un second sacre consécutif avec les Bleus pour permettre au pays de réussir un exploit qui n’a plus été réalisé depuis plus d’un demi-siècle, avec le Brésil en 1958 et en 1962.

Lionel Messi (Argentine)

Malgré ses 35 ans, Lionel Messi réalise un excellent début de saison avec le PSG. Il a inscrit 7 buts et délivré 10 passes décisives en 13 matchs de Ligue 1, ainsi que 4 buts et 4 passes décisives en 5 matchs de Ligue des Champions cette saison. Dans sa carrière, en combinant le FC Barcelone et le PSG, il a marqué à 695 reprises en 831 matchs pour 332 passes décisives totalisées.

Sur les dix dernières années, l’homme aux sept Ballon d’Or a été directement impliqué dans 449 buts, soit au moins 70 buts de plus que tout autre joueur dans les cinq grands championnats européens, selon Opta.

Après avoir mis fin à sa disette sur le plan international en remportant avec l’Argentine la Copa America 2021, Léo Messi ambitionne de remporter l’unique trophée majeur manquant à son palmarès. Il s’agira de sa dernière participation après ses échecs lors des éditions 2006, 2010, 2014 et 2018. Capitaine de l’Albiceleste pour ce Mondial, il tâchera de mener son pays au titre tant convoité, lui qui a marqué 90 buts en 164 matchs officiels avec l’Argentine.

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Après l’Euro 2016 gagné par le Portugal, Cristiano Ronaldo rêve désormais de remporter la Coupe du monde avec sa sélection, qui n’a jamais inscrit son nom au palmarès. Le quintuple Ballon d’Or, déterminant dans les grands rendez-vous, dispose d’une sélection solide, placée parmi les favorites pour cette édition.

En difficulté à Manchester United, et même dans la tourmente après son interview à charge contre le club anglais, «CR7» est animé par un sentiment de revanche et la volonté de briller avec le maillot portugais sur les épaules. D’autant qu’un beau Mondial serait un tremplin idéal pour rebondir dans un club de haut standing lors du mercato hivernal en janvier prochain, soit quelques jours après la fin de la Coupe du monde. Pour rappel, il a inscrit 117 buts en 191 matchs officiels avec le Portugal.

Neymar (Brésil)

Vingt ans après son dernier sacre en Coupe du monde, la sélection brésilienne, la plus titrée avec cinq victoires, compte sur Neymar pour mettre fin à cette longue période d'attente.

Avec le PSG, il a inscrit 11 buts et délivré 9 passes décisives en 14 rencontres de Ligue 1 cette saison. Un début de saison parfait, confirmé par des statistiques tout aussi flatteuses en Ligue des Champions avec 2 buts et 3 passes décisives en 5 rencontres avec le club de la capitale. De retour à son meilleur niveau, le prodige brésilien a déjà marqué 75 buts en 121 matchs officiels avec la Seleção.

«Il a évolué vers un rôle plus créatif. C’est un pilier, un créateur et un finisseur, mais il est un peu plus en retrait. Il est l’arc et la flèche. Le créateur et le finisseur», a déclaré le sélectionneur brésilien Tite à son sujet. Favori des observateurs pour cette édition, le Brésil pourra donc compter sur sa pépite en pleine forme pour tenter de décrocher une sixième étoile.

Karim Benzema (France)

La saison dernière, Karim Benzema a été rayonnant avec le Real Madrid en inscrivant 27 buts et en délivrant 12 passes décisives en 32 rencontres de championnat. En Ligue des Champions, il a marqué 15 buts et délivré 2 passes décisives en 12 rencontres. Ces performances ont conduit son club au titre de champion d’Espagne et au sacre en Ligue des Champions.

Il a été récompensé du Ballon d’Or il y a quelques semaines pour l’ensemble de son œuvre. Avec les Bleus, il est classé cinquième des meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection avec 37 réalisations en 97 rencontres officielles. L’an dernier, il a remporté la Ligue des Nations avec la France. Mais absent lors du sacre des Bleus il y a quatre ans en Russie, Karim Benzema voudra conclure cette année de rêve de la meilleure des manières.

Kevin De Bruyne (Belgique)

Homme fort de Manchester City, Kevin De Bruyne est un maestro balle au pied, capable de distribuer le jeu grâce à une vision au-dessus de la moyenne. Echouant par deux fois comme dauphin au titre de meilleur joueur d’Europe de l’UEFA, en 2020 et en 2022, le joueur de 31 ans pourrait lui aussi participer à sa dernière Coupe du monde.

Cette saison, il a délivré 10 passes décisives pour 3 buts inscrits en 14 matchs de Premier League avec Manchester City. En Ligue des Champions, il a donné 3 passes décisives en 4 rencontres. Pilier de la sélection belge, il tâchera de faire mieux que la troisième place obtenue par les Diables rouges lors de la précédente édition.