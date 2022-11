Coupe du monde 2022 : Premier League, Ligue 1, Liga… Quels sont les championnats les plus représentés ?

Le coup d’envoi de la Coupe du monde 2022 sera donné ce dimanche au Qatar. Et dans l'Emirat, le championnat d'Angleterre sera le plus représenté devant ceux d'Espagne et d'Allemagne. La Ligue 1 est en 5e position derrière la Serie A.

A moins d'une semaine du coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar, toutes les sélections ont dévoilé leur liste de joueurs. Et parmi les grands championnats européens, la Premier League sera le championnat le plus représenté pendant la compétition, devant la Liga (Espagne) et la Bundesliga (Allemagne). En revanche, avec une cinquantaine de joueurs, la Ligue 1 sera le grand championnat le moins représenté dans l'Emirat.

La Premier League

Les clubs anglais auront beaucoup de participants au Mondial. En effet, la Premier League est le championnat le plus représenté au Qatar avec pas moins de 160 joueurs. Manchester City est d’ailleurs l’équipe la plus présente durant ce mondial avec 16 joueurs.

L’équipe entraînée par Pep Guardiola est suivie par Manchester United (13 joueurs), Chelsea (12 joueurs), Arsenal (10 joueurs), Tottenham (10 joueurs) et Liverpool (7 joueurs).

Au regard des listes publiées par les sélections participant cette Coupe du monde, tous les clubs anglais, y compris ceux qui se trouvent en bas du classement, auront au moins un joueur sur le terrain ou sur le banc durant ce mois de compétition.

La lanterne rouge Wolverhampton marquera sa présence au Qatar avec le Mexicain Raul Jimenez et les Portugais José Sà, Ruben Neves et Matheus Nunes. Southampton, 19e du championnat anglais, sera représenté par l’Allemand Armel Bella-Kotchap et le Ghanéen Mohammed Salisu. Enfin, le Costaricien Brandon Aquilera, les Gallois Wayne Hennessey et Neco Williams ainsi que le Suisse Remo Freuler représenteront Nottingham Forest (18e).

La Liga espagnole

Sans surprise, la Liga espagnole est le deuxième championnat européen le plus représenté au Qatar avec au moins 83 joueurs, soit 10% de l’ensemble des effectifs. Le FC Barcelone est le club espagnol qui marquera le plus Doha de son empreinte avec 16 joueurs. La formation catalane est suivie par son rival le Real Madrid (13 joueurs), le FC Séville (11 joueurs) et l’Atlético de Madrid (11 joueurs).

Dans ce championnat, seuls Elche, Cadix et Gérone n’auront aucun participant à la Coupe du monde. Par ailleurs, Almeria, Majorque, l'Espanyol, Valladolid, Osasuna, le Rayo Vallecano et la Real Sociedad auront, chacun, un joueur sur le terrain ou sur le banc.

Cette Coupe du monde sera également l’occasion de voir les frères Inaki (Ghana) et Nico (Espagne) Williams, tous les deux joueurs de l’Athletic Bilbao, jouer dans deux sélections différentes.

La Bundesliga

Pendant un mois, le championnat allemand sera représenté par 78 joueurs. Bien aidés par ses joueurs allemands, le Bayern Munich est le club le plus représenté au sein de la sélection allemande, mais également au Qatar avec 17 participants.

La Mannschaft aura-t-elle une formation à majorité bavaroise ? C’est très probable. Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Leroy Sané ou encore Thomas Müller auront certainement droit à des apparitions lors des rencontres face à l’Espagne, le Costa-Rica et le Japon.

De son côté, le Borussia Dortmund sera représenté par 8 joueurs dont le Belge Thomas Meunier, l’Anglais Jude Bellingham et les Allemands Niklas Süle, Julian Brandt et le très jeune Youssoufa Moukoko.

La Série A

Malgré l’absence de l’Italie lors de ce Mondial, le championnat italien sera représenté par 67 joueurs au Qatar. La Juventus Turin comptera, à elle seule, 11 joueurs dans différentes sélections, notamment le Français Adrien Rabiot, l’Américain Weston McKennie, le Polonais Arkadiusz Milik et l’Argentin Leandro Paredes.

L’équipe entraînée par Massimiliano Allegri est suivie par l’Inter (8 joueurs), l'AC Milan (7 joueurs) et Naples (5 joueurs).

Les amateurs de la Série A pourront également retrouver Paulo Dybala (AS Rome), Lautaro Martinez (Inter) et Joacquin Correa (Inter) avec l’Argentine, Hirving Lozano (Naples) avec le Mexique, Rafael Leao (AC Milan) avec le Portugal et Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) et Nikola Milenkovic (Fiorentina) avec la Serbie.

Néanmoins, les clubs de Cremonese, Lecce, Monza et Empoli n’auront aucun joueur dans l'Emirat. Dernier du championnat italien, l’Hellas Vérone pourra compter sur les Serbes Ivan Ilic et Darko Lazovic et le Camerounais Martin Hongla. Le Tunisien Dylan Bronn et le Serbe Filip Duricic représenteront respectivement la Salernitana et Bologne.

La Ligue 1

Dernière de ce classement des cinq grands championnats, la Ligue 1 sera représentée par 55 joueurs. Et le PSG est le club avec le plus de joueurs au Qatar. Ils seront 11 à fouler les pelouses de l'Emirat, dont le Français Kylian Mbappé, l’Argentin Léo Messi et le Brésilien Neymar.

Les footballeurs évoluant dans le championnat de France représenteront 6,7% des effectifs présents à Doha. Le Marseillais Pape Gueye (Sénégal), le Lyonnais Karl Toko-Ekambi (Cameroun), le Rennais Joe Rodon (Pays de Galles) ou encore le Monégasque Breel Embolo (Suisse) participeront à la compétition.

L’AC Ajaccio est le seul club français qui n’aura aucun représentant au Qatar.