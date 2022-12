Coupe du monde 2022 : quels pays ont déjà remporté un Mondial deux fois de suite ?

La France va disputer, dimanche, contre l’Argentine, sa deuxième finale de Coupe du monde consécutive. Et en cas de victoire, elle pourrait devenir le 3e pays à remporter un Mondial deux fois de suite après l’Italie et le Brésil.

Un exploit historique pour l’équipe de France ? Championne du monde en titre, la France va disputer, dimanche (16h), contre l’Argentine, sa deuxième finale de Coupe du monde consécutive et pourrait surtout remporter un deuxième Mondial de suite. Cela serait une véritable performance.

Car dans toute l’histoire de la Coupe du monde, seulement deux pays ont réalisé cette prouesse. L’Italie a été la première équipe à réussir cet exploit en étant sacrée en 1934 et 1938. Elle a ensuite été imitée par le Brésil du roi Pelé, qui a été couronné en 1958 et 1962. Mais depuis, aucune nation n’est parvenue à accomplir cette performance.

Soixante ans plus tard, l’équipe de France a la possibilité de rejoindre l’Italie ainsi que le Brésil et de devenir seulement le 3e pays à soulever une deuxième Coupe du monde consécutive, sa 3e après 1998 et donc 2018. Mais pour cela, les Bleus devront venir à bout de l’Argentine de Lionel Messi également en quête de sa 3e étoile.

