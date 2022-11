Boxe : qui est Milan Prat, annoncé comme le prochain champion français

Le boxeur français Milan Prat combat ce samedi 19 novembre au Cannet pour la ceinture européenne EBU des super-welters lors d’une soirée qui verra combattre Arsen Goulamirian en main event.

Agé de 23 ans, Milan Prat fait partie de la nouvelle vague des boxeurs français au potentiel hors norme et appelés à aller tutoyer les sommets du Noble art. Invaincu en 17 combats (17 victoires), le natif de Drancy (Seine-Saint-Denis) va affronter Stephen Danyo lors du gala du Cannet au programme du Championnat WBA des lourds-légers Arsen Goulamirian-Aleksei Egorov (samedi soir sur Canal+). L’occasion de briller un peu plus.

Et s’il rêve de titre mondial, le boxeur garde les pieds sur terre et procède étape par étape. «D’abord, il y a cette ceinture européenne à aller chercher, lance à CNEWS ce fan de cinéma. Le reste viendra en temps et en heure.» La patience, une denrée rare dans une discipline où l’envie de franchir les étapes rapidement est souvent trop présente.

Un jour au Madison Square Garden ?

«D’ici à deux ans, j’aimerais avoir une chance mondiale et ne pas la gâcher, explique d’ailleurs le jeune boxeur, professionnel depuis octobre 2019, qui aime écouter plusieurs styles de musique (classique, rap, rock). Ensuite, j’aimerais effectuer dix ans au très haut niveau. Déjà par gratitude pour mon travail et pour remercier mon équipe.»

Surnommé «Natsuko», en référence au film «Kickboxer» dans lequel Jean-Claude Van Damme joue le rôle principal, Milan Prat est un véritable passionné. La boxe, il en est tombé amoureux très tôt. Pas forcément bagarreur mais il a toujours aimé les sports de combat. Il a notamment pratiqué la lutte et le sambo. Celui qui mesure 1,81m a ensuite gravi les échelons en boxe en remportant deux Championnats de France et un de l'Union européenne.

Celui qui rêve de combattre un jour au Madison Square Garden de New York va désormais tenter de s’offrir une nouvelle ceinture et poursuivre la belle avancée de sa carrière. Avant pourquoi pas d’aller titiller les sommets du Noble Art.

