Coupe du monde 2022 : la composition de tous les groupes

Voici la composition de tous les groupes de la phase de poules de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Qatar

Equateur

Sénégal

Pays-Bas

Angleterre

Iran

Etats-Unis

Pays de Galles

Argentine

Arabie Saoudite

Mexique

Pologne

