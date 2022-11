Coupe du monde 2022 : dates, heures des matchs, calendrier des Bleus, favoris… tout savoir sur la compétition

La Coupe du monde 2022 aura lieu du dimanche 20 novembre au dimanche 18 décembre au Qatar, où l’équipe de France, qui figure parmi les favoris, remettra son titre en jeu. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la compétition.

Dates

Le coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar sera donné ce dimanche 20 novembre avec le match d’ouverture entre le pays hôte et l’Équateur (17h). Ce 22e Mondial de l’Histoire s’achèvera avec la finale programmée le dimanche 18 décembre.

Décalage horaire

Il existe un décalage horaire entre la France et le Qatar. Et il est de deux heures (contre une heure en été). Ainsi, par exemple, le premier match de l’équipe de France, le mardi 22 novembre, contre l’Australie, se jouera à 20h heure française, alors qu’il sera 22h au Qatar. Ou encore, la finale se disputera à 16h en France (contre 18h au Qatar).

Groupes

Groupe A : Qatar, Équateur, Sénégal, Pays-Bas

Groupe B : Angleterre, Iran, Etats-Unis, pays de Galles

Groupe C : Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne

Groupe D : France, Australie, Danemark, Tunisie

Groupe E : Espagne, Costa Rica, Allemagne, Japon

Groupe F : Belgique, Canada, Maroc, Croatie

Groupe G : Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun

Groupe H : Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud

Heure de matchs

La phase de groupes de ce Mondial sera chargée avec jusqu’à quatre matchs par jour, programmés à quatre horaires différents. Les premières rencontres se disputeront à 11h (heure française) puis les suivantes s’enchaîneront à 14h, 17h et 20h. Les derniers matchs de chaque groupe se joueront simultanément à 16h ou 20h. Les 8es de finale, programmés du samedi 3 au mardi 6 décembre, et les quarts de finale, le vendredi 9 et samedi 10 décembre, auront lieu à 16h et 20h. Les demi-finales, mardi 13 et mercredi 14 décembre, se disputeront à 20h, alors que le coup d’envoi de la finale, le dimanche 18 décembre, sera donné à 16h.

Stades

La Coupe du monde se déroulera dans huit stades, qui sont très proches les uns les autres, puisque seulement quelques dizaines de kilomètres les séparent. Voici tous les stades de la compétition :

Stade de Lusail (80.000 place)

Stade Al-Bayt (60.000 places)

Stade Al-Janoub (40.000 places)

Stade 974 (40.000 places)

Stade International Khalifa (45.416 places)

L’education City Stadium (40.000 places)

Stade Al-Thumama (40.000 places)

Stade Ahmad-Bin-Ali d’Al-Rayyan (40.000 places)

Equipe de France

Confrontée à plusieurs absences, l’équipe de France partira un peu en terre inconnu au Qatar. Mais les Bleus font néanmoins partie des candidats à la victoire finale. Avant de penser à un éventuel sacre, les hommes de Didier Deschamps devront tout d'abord sortir d’un groupe D, à leur portée avec l’Australie, le Danemark et la Tunisie et surtout éviter de connaître le même scénario qu’en 2002 en étant éliminés dès le 1er tour quatre ans après avoir triomphé.

Calendrier Bleus

Comme il y a quatre ans en Russie, l’équipe de France fera son entrée dans la compétition le mardi 22 novembre contre l’Australie (20h). Les Bleus seront ensuite opposés au Danemark le samedi 26 novembre (17h) puis la Tunisie le mercredi 30 novembre (16h).

Mardi 22 novembre : France-Australie à 20h

Samedi 26 novembre : France-Danemark à 17h

Mercredi 30 novembre : Tunisie-France à 16h

Favoris

Tenante du titre, l’équipe de France fait évidemment partie des grands favoris à sa propre succession, malgré les nombreux forfaits (Paul Pogba, N’Golo Kanté, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku). Mais la concurrence s’annonce particulièrement relevée cette année avec le Brésil de Neymar et l’Argentine de Lionel Messi. Sans oublier l’Allemagne, l’Espagne, l’Angleterre ou encore les Pays-Bas et le Portugal, qui peuvent également prétendre soulever la Coupe du monde dans le ciel de Doha le 18 décembre prochain.