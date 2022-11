F1 Academy : la Formule 1 va lancer sa compétition 100% féminine

«La Formule 1 est fière d’annoncer le lancement de la F1 Academy, une catégorie réservée aux pilotes féminines vers des niveaux de compétition plus élevés, notammanet vers les W Series, la Formule 3, la Formule 2 et la Formule 1» a annoncé la Formule 1 dans un communiqué.

Introducing F1 Academy





A new all-female driver category which aims to develop and prepare young female drivers#F1Academy pic.twitter.com/45xUjprcjt

— Formula 1 (@F1) November 18, 2022