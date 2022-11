Coupe du monde 2022 : tout savoir sur la dishdasha, cette tenue traditionnelle du Qatar

Tenue traditionnelle par excellence au Qatar, la dishdasha est présente dans les travées des stades de cette Coupe du monde. Voici ce qu'il faut en savoir.

Depuis le début de la Coupe du monde, dimanche, au Qatar, les téléspectateurs ont pu apercevoir, dans les tribunes des stades de la compétition, de nombreux supporters et spectateurs habillés tout de blanc dans une tenue très spécifique : la dishdasha.

Il s’agit d’une grande tunique blanche à manches longues assortie d'une coiffe généralement toute blanche, la ghutra, maintenue à l’aide d’un iqal, un corde noire doublée, fabriquée en laine de chèvre.

En général, cette dishdasha est en coton mais elle peut aussi être en laine en hiver.

A noter que cet habit varie selon les régions du Golfe. Le col est différent aux Emirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite et au Qatar. Et la couleur de la ghutra peut également être changée (rouge et blanche).

Enfin, dans le sultanat d’Oman, cette tenue n’est pas accompagnée d’une ghutra ni d’un iqal, mais plutôt d’un bonnet en coton rond et brodé, appelé «kumma».

