Coupe du monde 2022 : la composition probable de l’équipe de France contre le Danemark

L’équipe de France retrouve, ce samedi (17h), le Danemark pour son deuxième match dans cette Coupe du monde 2022. Et Didier Deschamps devrait aligner une équipe très proche de celle qui a renversé l’Australie (4-1).

On ne change pas une équipe qui gagne ? Pour le deuxième match de l’équipe de France, ce samedi, contre le Danemark, Didier Deschamps devrait aligner en grande partie l’équipe qui a renversé l’Australie (4-1). Même s’il pourrait effectuer quelques ajustements en défense.

Théo Hernandez devrait remplacer son frère Lucas, blessé face aux Australiens et forfait pour le reste de la compétition, dans le couloir gauche. Raphaël Varane, qui avait manqué le premier match, pourrait lui retrouver une place dans l’axe au détriment d’Ibrahima Konaté, alors que Jules Koundé est pressenti pour suppléer à droite Benjamin Pavard, en difficulté contre l’Australie.

Pour le reste, le sélectionneur tricolore devrait reconduire le milieu de terrain avec Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot, ainsi que le quatuor offensif composé d'Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Ousmane Dembélé. Ce dernier était en balance avec Kingsley Coman, mais le joueur du Bayern Munich a ressenti une gêne à l’adducteur et pourrait finalement être préservé.

Didier Deschamps et le staff de l’équipe de France ont encore quelques heures avant de se décider. Et ils devraient trancher à l’issue du dernier entraînement programmé la veille de la rencontre, qui pourrait permettre aux champions du monde en titre de décrocher leur qualification pour les 8es de finale en cas de nouvelle victoire.

La Composition probable de l’équipe de France

Lloris - Pavard (ou Koundé), Upamecano, Konaté (ou Varane), T. Hernandez - Rabiot, Tchouaméni - Griezmann - Dembélé (ou Coman), Giroud, Mbappé

