Coupe du monde 2022 : l’équipe de France qualifiée pour les 8es de finale si…

Après sa victoire lors du premier match contre l’Australie (4-1), l’équipe de France pourrait se qualifier pour les 8es de finale de la Coupe du monde au Qatar dès son 2e match, samedi (17h), contre le Danemark.

En ballotage très favorable. L’équipe de France n’a pas manqué, mardi, son entrée dans la Coupe du monde au Qatar. Les champions du monde en titre ont renversé l’Australie pour signer une victoire éclatante sur la pelouse du stade Al Janoub (4-1), alors que, dans l’autre match du groupe D, le Danemark et la Tunisie se sont neutralisés (0-0). Un scénario qui permet aux hommes de Didier Deschamps de pouvoir se qualifier pour les 8es de finale de la compétition dès leur 2e match, ce samedi (17h), contre le Danemark.

Ils auront en effet déjà leur billet en poche pour la suite de la compétition s’ils s’imposent face aux Danois, peu importe le résultat de l’autre rencontre entre l’Australie et la Tunisie (11h). Et les coéquipiers d’Hugo Lloris pourraient même s’assurer la 1ère place de leur groupe en cas de nouveau succès et de match nul entre les Tunisiens et les Australiens.

Mais les Bleus devront se méfier de cette équipe du Danemark. Si cette dernière a déçu lors de son entrée dans la compétition, avec un match nul contre la Tunisie (0-0), la France reste sur deux défaites contre les Danois. Les Tricolores se sont inclinés en juin dernier au Stade de France (1-2) et il y a tout juste deux mois au Danemark (2-0), à chaque fois en Ligue des nations. Méfiance donc.

La France qualifiée si…

- Elle bat le Danemark, peu importe le résultat entre la Tunisie et l’Australie

La France première de son groupe si…

- Elle bat le Danemark et que la Tunisie et l’Australie font match nul

