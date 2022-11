Coupe du monde 2022 : l’incroyable statistique qui lie la France et le Danemark

Ce samedi 26 novembre, la France a battu le Danemark (2-1), décrochant ainsi son ticket pour les huitièmes de la Coupe du monde. Et à chaque fois que les Bleus ont battu les Danois dans une phase de groupes d’une compétition internationale, ils ont fini par la remporter.

Le Danemark serait-il le porte-bonheur de l’équipe de France ? En tout cas, lorsque les Tricolores ont remporté leurs deux Euro et leurs deux Coupe du monde, ils ont aussi gagné contre le Danemark en phase de poules.

1984, 1998, 2000, et 2018. A chaque fois, la France a été soit championne du monde, soit championne d’Europe. Et sur sa route, elle a toujours croisé et vaincu le Danemark.

En 1984, chez elle, la France l’emporte 1-0 avec un but de Michel Platini. C’était lors du match d’ouverture, au Parc des Princes. Quelques jours plus tard, lors de la finale face à l’Espagne, Michel Platini marque encore, accompagné de Bruno Bellone, et les Bleus sont champions d’Europe.

Quatorze ans plus tard, toujours chez elle mais pour la Coupe du monde cette fois-ci, l’équipe de France gagne une nouvelle fois face au Danemark (2-1) avec des buts de Youri Djorkaeff et Emmanuel Petit. La suite de l’histoire, tout le monde la connaît : les Tricolores sont sacrés champions du monde.

Rebelote en 2000 et 2018 donc. Autre statistique intéressante, les buteurs contre le Danemark ont aussi marqué lors des finales.

Quand le Danemark gagne, la France est éliminée

A l’inverse, il y aussi des exemples qui montrent que lorsque le Danemark gagne, les Bleus sont éliminés.

Lors de l’Euro 1992, la France perd face aux Danois (2-1), elle est éliminée dès les phases de groupes et c’est le Danemark qui remporte la compétition.

En 2002, en Coupe du monde, les joueurs français s’inclinent 2 buts à 0 face au Danemark. Résultat, la France quitte encore le mondial aux portes des huitièmes de finale.

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI