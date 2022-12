Coupe du monde 2022 : la FFF porte réclamation sur le but refusé d'Antoine Griezmann, le match nul validé ?

La Fédération française de football a décidé de porter réclamation concernant le but refusé à Antoine Griezmann lors de la défaite, mercredi, contre la Tunisie (1-0), en remettant en cause l’usage de la Var.

Le résultat du match entre la France et la Tunisie est désormais entre les mains de la Fifa. Si les Tunisiens ont battu les Bleus, mercredi, lors du dernier match du groupe D (1-0), la Fédération française de football a décidé de porter réclamation auprès de l’instance internationale concernant le but de l'égalisation refusé à Antoine Griezmann dans les arrêts de jeu, en raison d’un supposé hors-jeu de l’attaquant tricolore.

La FFF ne remet pas en cause la position d’Antoine Griezmann, qui peut également faire débat, mais l’usage de la Var. L’arbitre néo-zélandais de la rencontre Matthew Conger a, dans un premier temps, validé ce but avant de donner le coup d’envoi puis de siffler la fin du match. Mais il a ensuite été appelé par l’arbitrage-vidéo pour consulter les images et a finalement annulé le but tricolore.

Or, il n’aurait pas dû puisque le jeu avait repris. «Si le jeu a repris après avoir été arrêté, l'arbitre peut uniquement effectuer une analyse en cas d'identité erronée ou d'infraction passible d'exclusion (violence, crachat, morsure, propos ou actes blessants, grossiers ou injurieux)», indique la loi 1.10 du Var publiée par l’IFAB. La réalisation d’Antoine Griezmann aurait donc été injustement refusée.

A la Fifa maintenant de trancher et l’équipe de France pourrait finalement voir son match nul être validé, même si l’instance n’a pas communiqué ni précisé quand elle répondrait à la réclamation française. Et, quoi qu’il arrive, sa décision ne changerait rien à l’issue du groupe D puisque la France a tout de même terminé à la 1re place malgré cette défaite et la Tunisie a été éliminée en dépit de son exploit.