Coupe du monde 2022 : Serbie-Suisse, une rencontre à plusieurs enjeux ?

La Serbie et la Suisse s’affrontent ce vendredi 2 décembre à 20h, pour la troisième journée de poule du groupe G de la Coupe du monde au Qatar. Un match à l’aspect sportif important, mais pas seulement.

Pour leur dernier match de phase de groupes, les Serbes et les Suisses ont rendez-vous à 20h au Stadium 974 du Qatar. Dernière de son groupe, la Serbie peut encore se qualifier à la place de la Suisse. L’enjeu sportif est donc majeur. Mais ce n’est pas le seul.

Retour en 2018, en Russie. Ces deux pays étaient déjà dans le même groupe pour la phase de poules.

Lors de la rencontre, les joueurs Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri avaient marqué. Pour célébrer leurs buts, ils avaient mimé un aigle bicéphale avec leurs mains. Un geste qui n’a pas plu au public serbe qui s’est immédiatement mis à les insulter depuis les tribunes.

Ce mime était une façon de montrer leur soutien au Kosovo, ces deux joueurs en étant orginaire.

Un conflit politique

En effet, pour Belgrade, le Kosovo n’est pas indépendant et est encore «une province méridionale serbe». Le Kosovo s’est autoproclamé comme indépendant le 17 février 2008. De son côté, la Suisse avait reconnu cette indépendance dès le 27 février 2008.

En plus de cette reconnaissance, il existe un lien fort entre la Suisse et le Kosovo. Dans les années 1960 et 1990, plusieurs réfugiés et travailleurs kosovares avait fui le pays à cause du conflit dans les pays balkans, et avaient été accueillis par la Suisse.

Pour ce match, Granit Xhaka ne compte pas recommencer : «En 2018, on avait perdu beaucoup d'énergie dans cette histoire. Cette fois, on va se concentrer sur le match», a-t-il déclaré en conférence de presse lundi 28 novembre.