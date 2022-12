Coupe du monde 2022 : La France bat la Pologne (3-1) et se qualifie pour les quarts de finale

Deuxième duel de ces 8es de finale, la France et la Pologne se sont affrontés pour une place en quart. Et c’est la France, grâce au 52e but d’Olivier Giroud avec les Bleus et le doublé de Kylian Mbappé, qui obtient son billet.

Quelle joie pour les Bleus ! L’Équipe de France file en quart de finale de cette Coupe du monde 2022 grâce à sa victoire contre la Pologne de Robert Lewandowski. Ce sont Olivier Giroud et Kylian Mbappé qui ont permis aux Tricolores de l’emporter (3-1).

Il aura fallu attendre la 44e minute pour respirer. Et c’est Olivier Giroud qui a soulagé tous les supporters français en marquant juste avant la pause, servi par Kylian Mbappé.

Avec ce but, Olivier Giroud est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’Équipe de France (52 buts), il dépasse ainsi Thierry Henry (51 buts).

Il est suivi par Kylian Mbappé. La star du Paris Saint-Germain a élargi le score à la 74e avec son 32e but.

Il a doublé la mise à la 90e+1 et a permis aux Bleus de s’imposer plus largement. En inscrivant son 33e but, Kylian Mbappé a ainsi dépassé Zinedine Zidane et est aussi devenu le meilleur buteur de cette Coupe du monde pour le moment.

Les Polonais ont marqué grâce à un penalty tiré par Robert Lewandowski à la toute fin du match, dans le temps additionnel. Il a d’abord échoué contre Hugo Lloris, mais l’arbitre l’a fait retirer et c’est passé lors du deuxième tir. Mais ce n’est pas suffisant pour poursuivre l’aventure.

En quart de finale, les Bleus affronteront le Sénégal ou l’Angleterre.

