Coupe du monde 2022 : Yuto Nagatomo a joué dans Olive et Tom

En lice ce lundi en huitièmes de finale de Coupe du monde avec le Japon contre la Croatie, Yuto Nagatomo a joué avec de nombreux grands joueurs. Et même… Olivier Atton.

A 36 ans, Yuto Nagatomo, qui a récemment joué à l'OM, a aussi et surtout eu la chance d'écoluer dans une équipe qui a fait rêver des millions d’enfants dans le monde entier : l’équipe du Japon aux côtés de Olivier Atton.

Véritable patron de l’équipe nationale du Japon (122 matchs), le latéral gauche possède une très grande renommée dans son pays à tel point qu’il a eu l’honneur de se retrouver dans le célèbre animé Captain Tsubasa (Olive et Tom). Nagatomo apparaît dans un épisode où le Japon affronte le Brésil en finale (de la Coupe du monde ?).

Le n°5, qui a posé sa voix pour l’occasion, est d’ailleurs à l’origine du but de la victoire contre la Selecao. Lancé par le gardien (Genzo ?), Nagatomo remonte tout le terrain sur son côté gauche et délivre un centre pour le double retourné d’Olivier Atton et Ben Becker.