Coupe du monde 2022 : Didier Deschamps toujours sélectionneur des Bleus après le Mondial ?

Dans une interview au Figaro, Noël Le Graët a confié qu’il souhaitait conserver Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde au Qatar.

Didier Deschamps parti pour rester à la tête de l’équipe de France ? C’est en tout cas la volonté de Noël Le Graët. Alors que le contrat du sélectionneur des Bleus et du staff tricolore s’achève le 31 décembre, soit deux semaines après la Coupe du monde, le président de la Fédération française de football a fait part de son souhait de conserver Didier Deschamps. Même en cas d’élimination en quarts de finale, samedi, contre l’Angleterre, lui qui avait pourtant fixé le dernier carré comme objectif.

«On a un objectif clair : les demi-finales. J’ai toujours dit que s’il atteignait ce palier, la décision lui appartenait. Avant, on discute», a-t-il confié au Figaro, même s’il est conscient que tout dépendra des envies de Didier Deschamps. «Est-ce qu’il aura envie de continuer ? Quels sont les problèmes qui peuvent se soulever ? Même si on est à un niveau élevé, la moindre défaite amène un flot de critiques… Dans tous les cas, on passera une petite journée à Guingamp et on discutera», a ajouté Noël Le Graët.

Il estime en tout cas que Didier Deschamps, en poste depuis plus de dix ans, est fait pour ce poste de sélectionneur. «On n’a pas parlé de ce sujet depuis notre discussion après l’Euro (élimination en 8e de finale, ndlr). Objectif demi-finale, il passe à mon bureau et c’est à lui de décider de rester ou non. C’est un poste exposé, difficile, soumis à une rude pression, il ne faut pas rêver. Il est fait pour cette fonction et je pense qu’il préfère la sélection à un club. On verra bien. Je ne peux pas m’engager pour lui», a-t-il déclaré.

ZINEDINE ZIDANE PAS CONTACTÉ

Et le président de la FFF a en tout cas affirmé n’avoir contacté pour l’instant aucun éventuel successeur et encore moins Zinedine Zidane, présenté comme le favori pour devenir le futur sélectionneur de l’équipe de France en cas de départ de Didier Deschamps. «Je n’ai jamais appelé Zidane de ma vie, contrairement à ce que certains laissent entendre. Cela aurait été incorrect de ma part. Personne de mon entourage ne l’a appelé pour moi en tout cas. Que des gens aient eu envie de le faire, c’est possible, mais ce serait indélicat», a-t-il assuré, rappelant une nouvelle fois son attachement à Didier Deschamps.

«Quand on a la chance d'avoir un Didier Deschamps, on ne frappe pas à la porte d'à côté, tant qu’il est en place. Vous insistez alors je vais être honnête : mon souhait, c’est que Didier reste. Qui voulez-vous trouver de mieux ? C'est le président qui parle, pas l’ami», a lâché Noël Le Graët. La balle est donc dans le camp de Didier Deschamps et le résultat du quart de finale entre la France et l’Angleterre, samedi soir, pourrait permettre d’en savoir un peu plus sur son avenir.

