Coupe du monde 2022 : Pays-Bas-Argentine en quart de finale, quel jour et quelle heure ?

Le deuxième et dernier quart de finale de la Coupe du monde qui se joue ce vendredi 9 décembre oppose les Pays-Bas de Memphis Depay à l’Argentine de Lionel Messi. Découvrez le programme.

Les Pays-Bas et l'Argentine ont rendez-vous ce vendredi 9 décembre pour se disputer une place en demi-finale de la Coupe du monde. Une affiche prometteuse.

Si les Néerlandais ont fait un parcours discret, ils restent l’une des quatre équipes invaincues dans ce Mondial. Mais face à l’Argentine, la tâche s'annonce plus difficile et ils devront montrer un visage bien plus conquérant s'ils veulent garder une chance de décrocher la première Coupe du monde du pays.

L’Argentine, elle, peut compter sur Lionel Messi, en grande forme, qui a soif d’un nouveau trophée et surtout d’une nouvelle étoile sur le maillot de l’Albiceleste. Mais pour cela, il faut d’abord passer les quarts de finale pour pouvoir penser à la suite.

Le programme TV

Pays-Bas-Argentine

Quart de finale de la Coupe du monde 2022

Vendredi 9 décembre

A suivre en direct et en intégralité à partir de 20h sur BeIN SPORTS 1 et TF1 (accessibles via MyCanal)

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI