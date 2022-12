La Coupe du monde de biathlon arrive en France avec la 3e étape programmée, de ce jeudi 15 au dimanche 18 décembre, au Grand Bornand, où un sprint hommes et femmes, une poursuite hommes et femmes et une mass start hommes et femmes sont au menu. Voici le programme complet.

Jeudi 15 décembre

14h10 : sprint hommes

Vendredi 16 décembre

14h15 : sprint femmes

Samedi 17 décembre

12h10 : poursuite hommes

14h15 : poursuite femmes

Dimanche 18 décembre

12h10 : mass start hommes

14h15 : mass start femmes