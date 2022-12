Coupe du monde 2022 : le Portugal remercie Fernando Santos

Eliminé en quart de finale de la Coupe du monde par le Maroc (1-0), le Portugal se sépare de son entraîneur Fernando Santos. Il était en place depuis 2014.

Un Euro et une Ligue des nations. Fernando Santos a aidé la Seleção à conquérir ses deux premiers titres mais, ce jeudi 15 décembre, l’histoire avec la sélection portugaise se termine pour lui.

L’élimination en quart de finale de la Coupe du monde 2022 contre le Maroc (1-0) était sûrement de trop pour la Fédération portugaise. Depuis l’Euro 2016 et la première édition de la Ligue des nations en 2019, que le Portugal a remportés, Fernando Santos n’a plus réussi à porter les joueurs portugais aussi haut.

Um histórico. Obrigado por tudo, Mister. #VesteABandeira





A historical Thank you for everything, Coach. #WearTheFlag pic.twitter.com/7emUN6LbZB

— Portugal (@selecaoportugal) December 15, 2022