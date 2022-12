Coupe du monde 2022 : la délégation présidentielle avec Paul Pogba, N'Golo Kanté et Teddy Riner, mais sans Karim Benzema ni Michel Platini

Ce dimanche, pour la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le président Emmanuel Macron sera présent avec une belle délégation. Il sera notamment accompagné par son épouse Brigitte Macron, les footballeurs Paul Pogba et N'Golo Kanté ou encore le judoka Teddy Riner.

Un cortège français riche en diversité. Ce dimanche, le président Emmanuel Macron se rendra à Doha, au Qatar, pour assister à la finale de la Coupe du monde 2022. Selon les informations du Parisien, la délégation qui l'accompagnera sera composée de personnalités sportives, politiques et culturelles.

À l'image de la finale France-Croatie en 2018, en Russie, la première dame Brigitte Macron sera dans les tribunes. Côté politique , la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra et le député Renaissance Karl Olive ont été invités.

Benzema n'a pas répondu à l'appel

Forfaits pour le Mondial pour blessure, les champions du monde Presnel Kimpembe, Paul Pogba et N'Golo Kanté feront partie du voyage. Christopher Nkunku, sélectionné mais victime d'une entorse au genou gauche la veille du départ au Qatar, a été autorisé à rejoindre ses coéquipiers. L'arbitre Stéphanie Frappart, devenue la première femme arbitre de champ dans une Coupe du monde, répondra présent.

J-1 TOUS UNIS DERRIÈRE LES BLEUS pic.twitter.com/7ehjWryEhf — Teddy Riner (@teddyriner) December 17, 2022

Toujours côté sportif, le chef de l'État a invité le double champion olympique Teddy Riner, le boxeur Brahim Asloum et les ex-footballeurs internationaux Alain Giresse et Laure Boulleau et Bruno Cheyrou.

Enfin, la chanteuse égyptienne Farrah El-Dibany, qui avait chanté la Marseillaise lors de la réelection du président de la République, ainsi que Thibaut Foray, ancien membre des forces spéciales amputé des deux jambes, concluent la liste de cette délégation française.

Quelques absents de marque sont à noter, comme Laurent Blanc, le prédécesseur de Didier Deschamps sur le banc des Bleus, Michel Platini et surtout Karim Benzema, qui a semé le doute ce vendredi après de mystérieuses publications sur son compte Instagram.

Selon la même source, les membres du cortège présidentiel sont partis ce samedi après-midi et passeront la nuit à Doha, avant d'assister à la finale, demain à 16h.