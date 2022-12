Coupe du monde 2022 : la France battue en finale par l’Argentine et privée d’une 3e étoile

L’Argentine prive la France d’un troisième titre. Lionel Messi et Angel Di Maria ont permis à l’Albiceleste de l’emporter (3-3, puis 4-2 au t.a.b.).

C’est la fin. Alors que les Bleus pouvaient remporter une deuxième Coupe du monde d’affilée, les Argentins se sont imposés, notamment grâce à Lionel Messi et Angel Di Maria (3-3 puis 4-2 au t.a.b.).

Les joueurs de Didier Deschamps ont réalisé une magnifique Coupe du monde. Malheureusement, ils n’ont pas réussi à s’imposer face à leur adversaire du jour.

Les hommes de Lionel Scaloni se sont montrés agressifs dès les premières minutes de jeu. À la 23e minute, l’Albiceleste a obtenu un penalty. L’occasion pour Lionel Messi d’ouvrir le score.

Il est suivi par une autre légende de la sélectionne argentine, Angel Di Maria. Le joueur de la Juventus a doublé la mise à la 36e. C’est son 28e but en 129 sélections.

À la pause, l’Argentine avait plus de passes réussies (256 contre 155 pour la France), plus de ballons joués (381 contre 275), et une plus grande possession de balle (59,3% contre 40,7%).

Les Bleus ont réussi à égaliser à la 80e et 81e puis à la 117e grâce à un triplé de Kylian Mbappé mais cela n'a pas été suffisant malgré les prolongations. L'Argentine s'est imposée aux tirs au but (4-2).

Les Argentins sont donc champions du monde, au dépend de l’équipe de France. C’est la troisième fois qu’ils sont sacrés (1978, 1986 et 2022 donc).

Lionel Messi a ainsi remporté son dernier trophée majeur pour son dernier Mondial avec l’Albiceleste.