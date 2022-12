Coupe du monde 2022 : le geste étrange du gardien argentin fait polémique

Lors de la remise des trophées suivant la finale Argentine-France, le gardien de but argentin, Emiliano Martinez, s'est fendu d'une célébration plutôt étrange. Le geste n'a pas amusé les internautes sur les réseaux sociaux.

Un geste qui fait polémique. C'est ce dont s'est rendu coupable le portier argentin Emiliano Martinez après avoir reçu le titre de meilleur gardien de cette Coupe du monde 2022 au Qatar.

Emi Martinez is proof that men never grow up pic.twitter.com/cg0Fu9Vrkq

— Troll Football (@TrollFootball) December 18, 2022