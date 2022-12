Coupe du monde 2022 : la parade de l’équipe d’Argentine dans les rues de Doha (vidéo)

L’Argentine a remporté sa troisième Coupe du monde ce dimanche en battant l’Equipe de France en finale (3-3 et 4-2 aux tab). Les joueurs de l’Albicéleste ont célébré ce sacre dans les rues de Doha (Qatar).

Des scènes de liesse qui contrastent avec la tristesse en France. Après le titre de champion du monde obtenu par l’Argentine ce dimanche face à la France (3-3 et 4-2 aux tab), les supporters de l’Albicéleste ont massivement fêté le sacre dans les rues de Doha (Qatar).

Alors que le stade était largement aux couleurs de l’Argentine, les rues de la capitale qatarienne ont également été investies par les supporters de la sélection menée par Lionel Messi.

Après avoir jubilé dans le vestiaire, les joueurs de l’Albiceleste ont communié avec leurs fans en paradant dans les rues de Doha avec un bus recouvert du drapeau national.

World Cup champions Argentina parade through Doha with trophy: World Cup champions Argentina parade through Doha with the trophy on an open-top bus after beating France on penalties in the final. pic.twitter.com/Bp32i4Gkh9 — World News 24 (@DailyWorld24) December 19, 2022

Une célébration à Buenos Aires et à Naples

Dans leur pays, les supporters argentins ont envahi les rues, parés des couleurs nationales bleu ciel et blanc, dans un mélange d’émotion et d’euphorie. «L’Argentine est championne du monde et la joie se répand dans chaque ville et chaque province», a rapporté le journal local Clarin.

Dans la capitale Buenos Aires, l’avenue du 9-Juillet, la plus large de la planète, a été prise d’assaut par des centaines de milliers de fans. Une vidéo prise par un drone à la fin de la rencontre a témoigné de la ferveur sur ce lieu symbolique en Argentine.

Unbelievable, joyous and emotional celebrations in Buenos Aires. Just look what Argentina's World Cup win means.





via IG/alepetra_ pic.twitter.com/5oek57Ux45 — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 18, 2022

Ville référence dans la carrière de l’icône Diego Armando Maradona, Naples a également fêté le titre de la sélection argentine lors de cette Coupe du monde 2022. Selon la municipalité, des milliers d’Argentins ont célébré dans les rues napolitaines, notamment à Lardo Maradona, devant la fresque du Pibe de Oro.

Napoli fans gather around the mural of Diego Maradona following Argentina’s World Cup win. pic.twitter.com/QVwSIJu5XW — HLTCO (@HLTCO) December 18, 2022

«C'est pour Diego, qui nous regarde du ciel», ont chanté les supporters réunis dans la ville italienne, selon la Gazzetta dello Sport.