Coupe du monde 2022 : le troisième but argentin ne devait pas être accepté

Selon les lois du football, le troisième but argentin lors de la finale de la Coupe du monde (3-3, 4-2 t.a.b) entre l'Argentine et la France n’aurait pas dû être accepté.

Au lendemain d’une finale de Coupe du monde douloureuse perdue contre l’Argentine (3-3, 4-2 t.a.b), ce dimanche 18 décembre, les regrets sont toujours présents côté Français. Surtout lorsque l’on se penche sur les lois du football, après le troisième but argentin, le deuxième de Lionel Messi.

Trouvé dans la surface de réparation à la 109e minute du match, lors de la seconde période de la prolongation, Lautaro Martinez arme une frappe qui est repoussée par Hugo Lloris. Lionel Messi a suivi le mouvement pour marquer le troisième but argentin de la rencontre. Sauf que Messi n’avait pas encore armé sa frappe quand certains remplaçants argentins sont entrés sur la pelouse.

«Si, après qu'un but a été marqué, l'arbitre se rend compte, avant la reprise du jeu, qu'une personne supplémentaire se trouvait sur le terrain de jeu au moment où le but a été marqué, l'arbitre doit refuser le but si la personne supplémentaire était : un joueur, un remplaçant, un joueur remplacé, un joueur exclu ou un officiel de l'équipe qui a marqué le but, le jeu reprendra par un coup franc direct à l'endroit où se trouvait la personne supplémentaire», selon la loi 3, alinéa 9 des lois du football.