Coupe du monde 2022 : un avocat prêt à payer une fortune pour le «bisht» de Lionel Messi

Un membre du parlement du Sultanat d'Oman a proposé près d'un million d'euros à Lionel Messi pour lui racheter son «bisht», la tenue traditionnelle, qu'il portait lors de la remise du trophée de la Coupe du monde 2022.

L'image en avait étonné plus d'un. Lors de la remise de la célèbre Coupe du monde, remportée par Lionel Messi, ce dernier portait un «bisht», un habit traditionnel qatari, associé à la réussite.

Si la tenue lui a été offerte, elle est courtisée par certains. En effet, sur Twitter, Ahmed al Barwani, avocat et membre du Parlement d'Oman, a proposé au nouveau champion argentin de lui racheter son «bisht» pour près d'un million d'euros.

«Mon ami Messi, je vous félicite pour avoir gagné. Je t’offre un million de dollars pour me donner ce bisht», a-t-on pu lire sur le réseau social.

Célébrer la tenue

S'il compte acquérir cette tenue, Ahmed al Barwani ne veut pas la porter pour autant.

Ce dernier a confié dans un entretien à The National vouloir «commémorer ce moment de fierté, et pour nous (le monde arabe, ndlr) aider à le revivre, et nous rappeler que nous pouvons tout faire».

A l'heure actuelle, Lionel Messi n'a pas donné suite à cette demande.