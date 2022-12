Pelé : le roi du football est mort à l'âge de 82 ans

Le Brésilien Pelé, légende du football, est décédé ce jeudi, à l’âge de 82 ans. Il restera à jamais comme la grande star du ballon rond.

Le monde du football pleure son mythe. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, l’a abandonné ce jeudi 29 décembre 2022. Véritable figure majeure du ballon rond, le Brésilien, né le 23 octobre 1940 à Três Corações, est considéré comme le plus grand joueur de l'histoire. Il faut dire que celui qui portera le nom du «Roi Pelé» a eu une carrière hors du commun.

Fils de Dondinho (João Ramos do Nascimento), un ex-footballeur amateur, Pelé, qui est l'unique footballeur à avoir été champion du monde à trois reprises (1958, 1962 et 1970), compte un palmarès exceptionnel avec les deux clubs professionnels qu'il a connus (Santos FC et New York Cosmos) dont la Coupe intercontinentale (1962 et 1963), la Copa Libertadores (1962 et 1963), le championnat des États-Unis (1977). Sans oublier de multiples récompenses individuelles comme le prix d'athlète du siècle par le CIO, joueur du XXe siècle par la FIFA et le ballon d'Or d'honneur le 13 janvier 2014.

La légende du football

Rapidement repéré pour son talent, il intègre le club de Santos FC en 1956. Il dispute son premier match avec l’équipe professionnelle à 15 ans et inscrit son premier but officiel. Le premier d’un total de 1301 buts en 1390 matchs. Un total souvent critiqué car les chiffres concerneraient également des matchs non-officiels. Mais qu’importe, Pelé reste Pelé. Parmi ses buts mémorables, il convient de retenir ses deux buts en finale du Mondial 1958 contre la Suède ou «le plus beau but de l’histoire du Maracana» en 1961 lors du choc entre Fluminense et Santos devant 120.000 supporters.

Après un titre décroché en 1977 avec le Cosmos (NASL), Pelé décide, à 37 ans, d'annoncer sa retraite définitive du football. Un match d'adieu entre les Cosmos et le Santos FC est alors organisé le 1er octobre 1977 au Giants Stadium, devant environ 75 000 spectateurs. Pelé, qui aura inspiré des miliers de joueurs brésiliens, revêt les couleurs du Cosmos en première mi-temps puis celles du Santos FC en deuxième période.

A sa retraite, celui qui s’est vu décerner le «Citoyen du monde» par les Nations Unies deviendra ambassadeur pour l'ONU et l'UNESCO et occupera également le poste de ministre des Sports du Brésil entre 1995 et 1998.

Pelé, qui a un fils «Edinho», qui a tenté une carrière de footballeur également, restera évidemment proche du ballon rond en étant régulièrement convié aux grands événements. Il a bien évidemment été l'ambassadeur international de la Coupe du monde de 2014 qui s'est déroulée au Brésil et nommé président d'honneur du Cosmos de New York.

Restera également sa grande rivalité avec Diego Armando Maradona, décédé le 25 novembre 2020, pour savoir qui était le plus grand joueur de tous les temps. Les deux hommes, longtemps ennemis, s’étaient réconciliés. Ils laissent le football orphelin et se retrouveront pour jouer au ciel, comme l’espérait le Brésilien.